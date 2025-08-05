مصرع 4 أشخاص في سقوط طائرة شمالي الجزائر

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة مراقبة تابعة لجهاز الحماية المدنية أثناء مهمة تدريبية في مطار فرحات عباس بولاية جيجل شمالي الجزائر، بحسب ما أفادت به سلطات الطيران المدني ووسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) أن الطائرة من طراز “زيلين” سقطت خلال مهمة تدريب أدت إلى وفاة جميع أفراد الطاقم، وهم المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية، والنقيب غلاي صهيب طيار متربص، إضافة إلى مدرب من مدرسة الطيران “أبداطا”، ومسير شركة طيران “تراكتور” من جنسية شيلية.

ولم تذكر تفاصيل أكثر عن ملابسات تحطم الطائرة وظروفه.

⚫تعزية ومواساة على إثر حادث تحطم طائرة بولاية جيجل.

على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع "زيلين" تابعة للحماية المدنية، هذا اليوم، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى وفاة 04 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني.https://t.co/Zt4tIFD5aw — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) August 5, 2025

وخصصت الجزائر أكثر من 15 طائرة صغيرة ومتوسطة وواحدة أخرى كبيرة تابعة للجيش لمواجهة حرائق الغابات خلال هذا الصيف، إضافة إلى عشرات الحوامات التابعة للحماية المدنية والقوات المسلحة.

ولوحظ تراجع في وتيرة حرائق الغابات بالجزائر خلال هذا الصيف مقارنة بالأعوام الماضية، مع درجات حرارة معتدلة بالمناطق الشمالية وغياب لموجات الحر الطويلة والمزمنة.