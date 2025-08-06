أطباء روس يروون كيف أجروا عملية جراحية وسط الزلزال (فيديو)

من قلب مستشفى الأورام في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي اهتزت الأربعاء الماضي بقوة زلزال عنيف، وبين أيادي جراحتين تمسكان مشرطيهما فوق جسد مريضة لا تعلم بالكارثة، تحولت غرفة العمليات إلى ساحة معركة صامتة ضد الزمن والطبيعة.

تمكن الفريق الطبي الروسي من مواصلة إجراء العملية الجراحية، رغم وقوع الزلزال الذي يُعَد من بين الأعنف في البلاد.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة منذ عام 1952.

“أيدينا لم ترتعش”

وعن الواقعة، قالت الطبيبة يانا أندريفنا غفوزديفا، رئيسة قسم الجراحة بمركز كامتشاتكا للأورام، للجزيرة مباشر “شعرنا بالخوف، لأن الموقف كان غير متوقع على الإطلاق، ولم نتخيله”.

واستطردت “لكن لم تخطر ببالنا فكرة مغادرة غرفة العمليات، لأننا لم نستطع ترك إنسان على طاولة الجراحة”.

وأضافت غفوزديفا “حاولنا تثبيت الطاولة والمريضة بأقصى قدر ممكن في وضع معيَّن، لكن فكرة الهروب لم تراودنا، وركزنا تماما على عملنا”.

وقالت الطبيبة “في الحقيقة لم تكن أيدينا ترتعش، الشيء الوحيد الذي كان يقلقنا هو احتمال ازدياد قوة الزلزال، كنا نتساءل: ماذا سنفعل؟”.

وتعتقد غفوزديفا أن “جميع الأطباء مخلصون بطبيعتهم، ويؤدون عملهم وينهون واجبهم، ولا يفكرون أبدا في البطولة، لكنهم يركزون دائما على ضرورة مساعدة الناس”.

20 دقيقة

من جهتها، أكدت ليوبوف ميخائيلوفنا تسيبلاكوفا، وهي طبيبة جراحة بمركز كامتشاتكا للأورام، وكانت من بين المشاركين في العملية الجراحية، أنه لم يكن ممكنا إيقاظ المريض أثناء الجراحة.

وقالت للجزيرة مباشر “كان علينا إنهاء العملية، التي كانت أمامها نحو 20 دقيقة”.

وتابعت “توقفنا مؤقتا لبعض الوقت أثناء الهزات القوية، كي لا نسبب ضررا للمريض، ثم أكملنا العمل بعد أن انتهى كل شيء”.

وتوجهت تسيبلاكوفا برسالة إلى زملائها في العالم، قائلة “أتمنى من الأطباء في جميع أنحاء العالم أن يحافظوا على الأعصاب الهادئة في أي موقف، من أجل تقديم الفائدة للمريض فقط”.