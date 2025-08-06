أهالي الأسرى يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية ويهددون بالعصيان المدني (فيديو)

اندلعت اشتباكات مساء الأربعاء بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من ذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خلال مظاهرة نظمت أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل شاملة تفضي إلى استعادة جميع الأسرى لدى حركة حماس.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بتقاعس الحكومة في إبرام صفقة، وهتفوا بشعارات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورا وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم “قبل فوات الأوان”.

وشهدت المظاهرة اعتداءات من قبل الشرطة بعدما حاولت تفريق المحتجين الذين رددوا هتافات غاضبة ضد الحكومة والجيش.

وألقى أهالي الأسرى اللوم على الحكومة الإسرائيلية متهمين إياها بـ”التخلي عن أبنائها”، مؤكدين أن هناك من في القيادة “يفضل احتلال الأرض على حياة الأسرى”.

وطالبوا الحكومة باستعادة كل الأسرى دفعة واحدة، وقالوا “على الحكومة أن تنصت لرغبة الشعب، وإلا سنلجأ إلى العصيان المدني”.

وأضاف والد أحد الأسرى “غالبية الإسرائيليين يريدون صفقة، ولا يريدون الحرب، فلماذا لا ينصت نتنياهو إليهم؟ ما الذي ينتظره؟”.

فيما صرح والد أسير آخر قائلا “الدولة ستجبر رئيس الأركان على دخول غزة، وإذا حدث ذلك فسيكون بمثابة حكم بالإعدام على ابني وعلى بقية المختطفين”.

وطالب المتظاهرون رئيس الأركان بعدم الرضوخ لقرارات سياسية قد تؤدي إلى تصفية الأسرى، وقال أحدهم “على رئيس الأركان ألا يسمح للحكومة بقتل أبنائنا عبثا”.