إصابات في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة 5 جنود، اليوم الأربعاء، إثر حادث إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في ولاية جورجيا، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من توقيف المهاجم.

وأوضحت القيادة العسكرية في بيان رسمي أن “قوات الأمن تلقت بلاغا عن إطلاق نار محتمل في مجمع اللواء القتالي المدرع الثاني عند الساعة 10:56 صباحا، وتمت السيطرة على المنفّذ واعتقاله”.

وأضاف البيان، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للقاعدة في “فيسبوك”، أن المنشأة فُرض عليها إغلاق كامل فور وقوع الحادث، حيث أُرسلت فرق الأمن إلى الموقع، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

وأشارت القيادة إلى أن الجرحى من الجنود يتلقّون العلاج، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدى خطورة الإصابات، ولم يتم الإعلان حتى اللحظة عن هوية المنفّذ أو دوافع الحادث.

من جانبه، أعرب حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب على منصة “إكس” عن حزنه إزاء الحادث، قائلا: “نشعر بالحزن تجاه مأساة اليوم في القاعدة. قلوبنا ودعواتنا مع الضحايا وعائلاتهم وكل من يلبون نداء الخدمة، ونطلب من جميع سكان جورجيا أن يفعلوا الشيء ذاته”.

As we remain in close contact with law enforcement on the ground, Marty, the girls, and I are saddened by today’s tragedy at Ft. Stewart. We are keeping the victims, their families, and all those who answer the call to serve in our hearts and prayers, and we ask that Georgians…

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) August 6, 2025