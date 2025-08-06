إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل محادثات لزوجة نتنياهو وابنه ضد رئيس الأركان

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن تصاعد التوتر داخل القيادة العليا في إسرائيل، لا سيما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في ظل خلافات متزايدة تتعلق بإدارة الحرب على غزة، وملف الأسرى الإسرائيليين.

وفي تقرير لها، أفادت القناة بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، هاجمت الجنرال زامير خلال محادثات خاصة جرت في الأيام الأخيرة، وعبّرت عن استيائها العميق من أدائه وسلوكياته، لا سيما فيما يتعلق بموقفه من صفقة تبادل الأسرى.

وسرد التقرير تصريحات سابقة لسارة نتنياهو تعود إلى شهر مايو/أيار الماضي، حيث قالت في جلسات داخلية مع شخصيات من حزب الليكود “رأيتم رئيس الأركان؟ سمعتم ما قاله؟ إنه يفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس. هذه رسائل كابلان”، في إشارة إلى التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو التي شهدها شارع كابلان في تل أبيب.

كما نقلت القناة عن سارة قولها في المحادثة ذاتها “كنت أعلم أن إيال زامير لن يصمد أمام ضغوط الإعلام. قلت لزوجي إنه لا يجوز تعيينه”.

ووفق القناة أيضا، صعّد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، من هجماته ضد رئيس الأركان، حيث اتهمه صراحة بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد والده، مشيرا إلى أن تعيينه لم يكن برغبة رئيس الحكومة، بل جاء بإصرار من وزير الدفاع، الذي “فرض زامير على المؤسسة الأمنية”.