إلقاء القبض على مشتبه به في جريمة قتل ضابطة شرطة أمريكية منذ 30 عاما

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مشتبه به في جريمة قتل ضابطة شرطة من العاصمة واشنطن عام 1995، بعدما ظلت الجريمة طي الكتمان لقرابة ثلاثة عقود.

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة مونتجمري في ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن العاصمة ، أن المعتقل يُشتبه في تورطه في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة الضابطة دينا فريدريكا كامبل، التي كانت تبلغ من العمر 24 عاماً وقت مقتلها، ورغم الإعلان عن التوقيف، لم تُكشف هوية المشتبه به حتى الآن.

An arrest was made in a 30-year-old cold case involving the murder of a DC Metropolitan police officer. A news conference will be held on Wednesday, August 6, where additional details will be provided. A formal news release will be issued following the news conference.#MCPNews pic.twitter.com/2jdV3Bp3DV

— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) August 5, 2025