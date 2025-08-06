“بيليه” الكرة الفلسطينية.. استشهاد سليمان العبيد بنيران الاحتلال وحزن يعم غزة

استشهد، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني السابق سليمان العبيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد العبيد (41 عاما) أثناء انتظاره الحصول على مساعدات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكابتن سليمان العبيد، لن يكون اللاعب أو الرياضي الأخير الذي يسقط جراء تواصل جرائم الاحتلال ومجازره اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا وسط الصمت الدولي”.

ونعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الكابتن الشهيد وقال “استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة”.

“بيليه الكرة الفلسطينية”

وذكر أن العبيد ولد في 24 مارس/ آذار عام 1984 في مدينة غزة وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات، وذكر أن ألقاب “الغزال، والجوهرة السمراء، وهنري فلسطين، وبيليه الكرة الفلسطينية، ألقاب للنجم الراحل الذي صال وجال في ملاعب فلسطين”.

وبدأ النجم الشهيد مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وبعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

ألمع نجوم الكرة الفلسطينية

وسبق للشهيد العبيد الذي بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.

وخلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية.