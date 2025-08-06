السودان: الإمارات تمنع هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، الأربعاء، أن السلطات الإماراتية منعت الطائرات السودانية من الهبوط في مطارات دولة الإمارات، في خطوة اعتبرتها أحدث مؤشر على التوتر القائم بين البلدين.

وأوضحت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن “سلطة الطيران المدني وشركات الطيران السودانية فوجئت بقرار السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة منع شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الإماراتية، إضافة إلى منع إقلاع طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران السودانية من مطار أبوظبي”.

وأكدت سلطة الطيران المدني أنها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية، كما تتابع مع شركات الطيران مسألة إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان السودان قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات في مايو/أيار الماضي.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في اشتباكات دائرة منذ نحو عامين، وخلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين، فيما تنفي الإمارات هذا الاتهام.