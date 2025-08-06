سيول مفاجئة تدمّر قرية هندية في لحظات وتخلف قتلى ومفقودين (شاهد)

اجتاحت موجة مفاجئة من مياه الفيضانات قرية جبلية في ولاية أوتاراخند شمال الهند يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان العديد من الآخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو من قرية دهَرالي الواقعة في جبال الهيمالايا، المياه وهي تجتاح القرية، مدمرة المنازل والمحلات التجارية التي تعترض طريقها.

Insane footage showing a flash flood caused by a cloudburst striking the village of Dharali in the Northern Indian state of Uttarakhand earlier today, destroying a number of homes and trapping hundreds under mud and water, with major search-and-rescue efforts underway by local… pic.twitter.com/SKbjuT3f5f — OSINTdefender (@sentdefender) August 5, 2025

وقال محافظ منطقة أوتاركاشي، براشانت آريا إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم. وأضاف: “هناك الكثير من بيوت الضيافة والمطاعم والمياه جرفت نحو ١٢ فندقا ، ولهذا السبب طلبنا على الفور مساعدة الجيش في عمليات الإنقاذ”.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع في أوتاراخند، مانيش شريفاستافا، بعد وقت قصير من الكارثة يوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 20 شخصاً تم إنقاذهم، وأن البحث جارٍ عن المفقودين.

وأشار مسؤولون في فرق الاستجابة للكوارث إلى أن العشرات قد يكونون محاصرين أو في عداد المفقودين، وأن العديد من المنازل قد جرفتها المياه. وتعمل السلطات على تحديد العدد الدقيق للأشخاص المفقودين أو الذين لا يزالون بحاجة للإنقاذ.

ورجّح آريا أن يكون الفيضان الذي دمر قرية دهَرالي ناجماً عن هطول مفاجئ وغزير للأمطار يعرف بـ “انفجار سحابي” وقال: “هناك نهر في المنطقة، وبسبب الانفجار السحابي جاءت كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ”.

ويُعرف الانفجار السحابي بأنه ظاهرة تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة جداً في منطقة محلية محدودة خلال فترة زمنية قصيرة، وغالباً ما تؤدي إلى فيضانات مفاجئة. وتحدث هذه الظاهرة في سفوح جبال الهيمالايا نتيجة للطبيعة الجغرافية للمنطقة، مما يجعل تأثيرها أكثر خطورة. وتُعرّف إدارة الأرصاد الجوية الهندية الانفجار السحابي بأنه هطول أكثر من 100 ملم من الأمطار في الساعة .

ويمكن أن يتسبب الانفجار السحابي في دمار هائل، حيث تُدفع كميات ضخمة من المياه عبر الجبال والوديان إلى القرى خلال وقت قصير جداً.

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد ما إذا كان الفيضان ناتج عن انفجار سحابي، وقد تكون هناك أسباب أخرى مثل عطل في السدود، أو الإطلاق المفاجئ للمياه من مجرى النهر في أعلى الجبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند تتلقى غالبية أمطارها السنوية خلال موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. وتعتمد الزراعة وسبل العيش في البلاد على العواصف الصيفية الغزيرة، لكنها قد تجلب أيضاً أمطاراً غزيرة وفيضانات تتجاوز قدرة البنية التحتية في المناطق المتأثرة.