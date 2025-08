سيول مفاجئة تدمّر قرية هندية في لحظات وتخلف قتلى ومفقودين (شاهد)

اجتاحت موجة مفاجئة من مياه الفيضانات قرية جبلية في ولاية أوتاراخند شمال الهند يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان العديد من الآخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو من قرية دهَرالي الواقعة في جبال الهيمالايا، المياه وهي تجتاح القرية، مدمرة المنازل والمحلات التجارية التي تعترض طريقها.

Insane footage showing a flash flood caused by a cloudburst striking the village of Dharali in the Northern Indian state of Uttarakhand earlier today, destroying a number of homes and trapping hundreds under mud and water, with major search-and-rescue efforts underway by local… pic.twitter.com/SKbjuT3f5f

— OSINTdefender (@sentdefender) August 5, 2025