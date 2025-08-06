تفجير دبابة واستهداف جرافة وتجمع للجنود.. الإعلان عن عمليات جديدة للمقاومة في غزة

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إنها استهدفت مساء أمس الثلاثاء، جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “دي 9” بقذيفة موجهة من طراز “تاندوم”، وذلك في محيط منتزه المحطة شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تفجير عبوة برميلية من نوع “ثاقب” في دبابة إسرائيلية متوغلة في شارع المارس وسط مدينة خان يونس، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى تدميرها.

وفي عملية مشتركة، قالت سرايا القدس إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل.

كما ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها، بالتنسيق مع كتائب القسام، استهدفوا بقذائف الهاون الثقيل محضنا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحشاشين جنوب خان يونس.

وتواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى“، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.