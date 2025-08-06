شاهد: الرئيس البرازيلي يجهش بالبكاء ويروي معاناته مع الجوع
أجهش الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالبكاء وهو يستذكر لحظات صعبة من شبابه حين لم يكن يجد ما يأكله.
وأشار إلى واقعة حصلت معه عندما لم يحضر علبة طعام إلى المصنع الذي يعمل به، قائلاً: “كلما أخرج زملائي شطائرهم لأكلها، تخيلت نفسي أتناولها. كنت أراقبهم طوال الوقت، وأشعر بالخجل من الاعتراف بجوعي، ثم أعود إلى عملي”.
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وأضاف في كلمته، الثلاثاء، خلال فعالية للمجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية (CONSEA): “الجوع يأكلك من الداخل والأسوأ أننا نخجل من الاعتراف به”.
وأكد لولا دا سيلفا أن تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان يجب أن تكون سياسة دولة، مشدداً على أنه “يجب أن يُقطع رأس رئيس الدولة التي يعاني فيها الناس من الجوع”.
وأوضح أن الوضع في البرازيل يتحسن ببطء، لكنه ليس سهلاً، محذراً من أن الجوع قد يعود إذا تغيرت أولويات الحكومة. وقال: “ينبغي أن يكون القضاء على الجوع التزاماً دستورياً، لا مجرد تعهد حكومي”.