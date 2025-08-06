الأخبار|أمريكا الجنوبية

شاهد: الرئيس البرازيلي يجهش بالبكاء ويروي معاناته مع الجوع

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا (الفرنسية)
6/8/2025

أجهش الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالبكاء وهو يستذكر لحظات صعبة من شبابه حين لم يكن يجد ما يأكله.

وأشار إلى واقعة حصلت معه عندما لم يحضر علبة طعام إلى المصنع الذي يعمل به، قائلاً: “كلما أخرج زملائي شطائرهم لأكلها، تخيلت نفسي أتناولها. كنت أراقبهم طوال الوقت، وأشعر بالخجل من الاعتراف بجوعي، ثم أعود إلى عملي”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف في كلمته، الثلاثاء، خلال فعالية للمجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذية (CONSEA): “الجوع يأكلك من الداخل والأسوأ أننا نخجل من الاعتراف به”.

وأكد لولا دا سيلفا أن تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان يجب أن تكون سياسة دولة، مشدداً على أنه “يجب أن يُقطع رأس رئيس الدولة التي يعاني فيها الناس من الجوع”.

وأوضح أن الوضع في البرازيل يتحسن ببطء، لكنه ليس سهلاً، محذراً من أن الجوع قد يعود إذا تغيرت أولويات الحكومة. وقال: “ينبغي أن يكون القضاء على الجوع التزاماً دستورياً، لا مجرد تعهد حكومي”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان