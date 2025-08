غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية عسكرية

قال متحدث باسم الحكومة الغانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مرتضى محمد لقيا حتفهما في حادث تحطم مروحية عسكرية.

وفي وقت سابق، ذكرت القوات المسلحة في البلد الواقع غرب أفريقيا في بيان أن مروحية تابعة لسلاح الجو كانت تحمل ثلاثة من الطاقم وخمسة ركاب اختفت من شاشة الرادار.

Ghana's Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a helicopter crash. pic.twitter.com/x5RNpIq7Vl

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 6, 2025