غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية عسكرية

قال متحدث باسم الحكومة الغانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مرتضى محمد لقيا حتفهما في حادث تحطم مروحية عسكرية.

وفي وقت سابق، ذكرت القوات المسلحة في البلد الواقع غرب أفريقيا في بيان أن مروحية تابعة لسلاح الجو كانت تحمل ثلاثة من الطاقم وخمسة ركاب اختفت من شاشة الرادار.

Ghana's Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a helicopter crash. pic.twitter.com/x5RNpIq7Vl — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 6, 2025

وأكدت القوات المسلحة الغانية في بيان أن “مروحية Z9 تابعة للقوات المسلحة، أقلعت صباح الأربعاء الساعة 9:12 من العاصمة أكرا باتجاه مدينة أوبواسي في إقليم أشانتي، وقد فقد الاتصال بها وهي خارج نطاق الرادار حالياً”.

وأشار شهود عيان في منطقة أوبواسي بإقليم أشانتي إلى أن المروحية تحطمت في مقاطعة أمانفوروم صباح الأربعاء، واشتعلت فيها النيران حتى تفحمت تماما.

وأكدت الحكومة أنها بصدد تقديم بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادث.