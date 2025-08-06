مصاب بالنسيج الوحشي.. الحروق والجوع ينهكان جسد الطفل محمد معروف في غزة (فيديو)

في خيمة بمخيم اليرموك وسط مدينة غزة، يعاني الطفل محمد معروف ذو 7 أعوام من ندوب الحرق الذي تعرض له إثر احتراق خيمة عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي لمخيم للنازحين، فضلًا عن معاناته مع المجاعة التي توحشت في القطاع وأنهكت أطفاله وكباره.

“النسيج الوحشي”

وقالت عايدة معروف، والدة الطفل محمد، إن طفلها أصيب بجروح بالغة بعد قصف إسرائيلي لمخيم للنازحين شمال القطاع، قبل نحو عام، لافتة إلى أن حروقه كانت شديدة ومن الدرجة الثالثة، وتسببت بندوب دائمة في جسده تعرف باسم “النسيج الوحشي”.

وأوضحت عايدة، للجزيرة مباشر، أن طفلها يعاني بسبب المضاعفات المرتبطة بالحروق التي أصيب بها ولا يتوفر له أبسط أنواع العلاج التي تسكن آلامه.

وأضافت “يضطر طفلي أحيانًا إلى حك مكان التشوهات بأدوات حادة وأحجار لتخفيف ألمه”.

الحروق والجوع

وأشارت الأم بحسرة إلى أن المرض وسوء التغذية يجتمعان على جسد طفلها الهزيل، مؤكدة أنها لا تجد ما تطعم به الطفل الذي يعاني الجوع والمرض، في ظل النقص الحاد في الغذاء والعلاج.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، أن 84 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج.

وقال في بيان “دخل إلى قطاع غزة، أمس الثلاثاء، فقط 84 شاحنة تعرّضت غالبيتها للنهب بفعل الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة لهندسة الفوضى والتجويع بهدف ضرب تماسك المجتمع وتفكيك صموده”.

وأشار إلى أن قطاع غزة “يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الصحية والغذائية والخدماتية، وسط انهيار شامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية”.