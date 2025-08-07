الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة جنوب لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد من المواجهات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ موجة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، موضحة أن الهجمات استهدفت ما وصفتها بمحاولات “إعادة التأهيل التي يقوم بها حزب الله داخل مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية”.

وأضافت الإذاعة أن هذه الغارات تأتي في إطار “عمليات الإنفاذ التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية”.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر خاصة لقناة الجزيرة مباشر إن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية، مشيرة إلى أن المنطقة تعرضت لقصف عنيف، وسط أنباء غير مؤكدة عن وقوع إصابات.

من جهته، ذكر موقع “إسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي ركز ضرباته على مستودعات ذخيرة وبنى تحتية وصفها بـ”الإرهابية”، مؤكدا أن الغارات تأتي ضمن سياسة “الردع والوقاية” لمنع (حزب الله) من استعادة قدراته الهجومية في الجنوب اللبناني.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ مساء الأربعاء سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق تمتد بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، مشيرة إلى استخدام صواريخ من نوع “جو–أرض” في الهجمات.

كما سجلت غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء منطقة مرجعيون.