خمسة شهداء وعشرة مصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع (شاهد)

أسفرت غارة إسرائيلية، اليوم الخميس، على محافظة البقاع في لبنان عن سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة في حصيلة أولية.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق المصنع في مدينة زحلة التابعة للبقاع.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية على بلدة كفردان في قضاء بعلبك، أدت إلى استشهاد مواطن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد من المواجهات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ موجة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، موضحة أن الهجمات استهدفت ما وصفتها بمحاولات “إعادة التأهيل التي يقوم بها حزب الله داخل مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية”.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.