سرايا القدس تقصف مستوطنة “نير عام” بصواريخ “قدس 3”

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة “نير عام” المحاذية لقطاع غزة، بصاروخين من طراز “قدس 3″، وذلك ردّاً على اقتحام “وتدنيس” المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال.

وجاء في بيان نشرته السرايا عبر منصّة تلغرام أن القصف يأتي في إطار “الرد المباشر على الاعتداءات المتكررة” بحق الأقصى، مؤكدة أن الاستهداف تم بدقة باستخدام صواريخ محلية الصنع.

الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض صاروخ

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنة نير عام، وقال في بيان إنه “تم تفعيل إنذارات في كيبوتس نير عام، وسلاح الجو اعترض صاروخاً تم إطلاقه من شمال غزة”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو وقوع أضرار.

وقبيل صدور بيان الجيش، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة نير عام وعدة مناطق محيطة، ما أثار حالة من القلق في صفوف المستوطنين.

دعوات للإخلاء

وفي السياق، دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سكان أحياء الدرج والتفاح في مدينة غزة، إلى إخلاء المنطقة “فوراً” والتوجه جنوباً نحو منطقة المواصي، محذراً من عمليات عسكرية وشيكة “بقوة شديدة”.

وجاء في البيان الذي نشره الناطق باسم جيش الاحتلال “يواصل جيش الدفاع العمل بقوة شديدة في كل مكان تُرتكب فيه أنشطة إرهابية ويتم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. على كل من لم يُخلِ المنطقة بعد، إخلاؤها فورًا باتجاه الجنوب نحو المواصي، وذلك حفاظًا على سلامتكم”.