“سيكون يوما حارا”.. فيديو يوثق آخر كلمات جندي إسرائيلي قبل مقتله في كمين للمقاومة بخان يونس (شاهد)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا وثّق اللحظات الأخيرة للجندي الإسرائيلي أبراهام أزولاي، قبل مقتله بساعات في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في التاسع من يوليو/تموز الماضي.

وظهر أزولاي في التسجيل وهو يوجه رسالة مصورة إلى زوجته من داخل جرافته العسكرية، قال فيها مبتسما “نحن في الصباح من دون مكيف.. سيكون يوما حارا. أتمنى لك يوما رائعا”.

ولم يكن أزولاي يعلم أن هذه الكلمات ستكون آخر ما يرسله، قبل أن تداهمه وحدة من المقاومة في كمين أدى إلى مقتله.

“سيكون يوما حارا من دون مكيّف”.. الإعلام الإسرائيلي ينشر تسجيلا يوثق “آخر كلمات” الجندي أبراهام أزولاي قبل مقتله في كمين للمقاومة بخان يونس pic.twitter.com/VEtM7WGrUo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2025

لحظات الاشتباك

وتزامن التسجيل الذي تم تداوله على منصات التواصل ووسائل الإعلام، مع بث جزء من لحظات الاشتباك، حيث سُمع صوت أحد مقاومي غزة وهو يصرخ “اهجم معاي.. اهجم اهجم، هيو شرد في الدار!”، في إشارة إلى فرار جنود الاحتلال داخل أحد المنازل خلال الاشتباك العنيف.

وبشكل شبه يومي، تعلن فصائل المقاومة، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة، وتبث جانبا من عملياتها “النوعية” بالصوت والصورة، بينما تقر تل أبيب بجزء من تلك الخسائر، وتفرض رقابة مشددة على الجزء الآخر.