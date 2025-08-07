شاهد: جلطة دماغية تفاجئ وزير صربي أثناء لقاء تلفزيوني

أصيب وزير الاستثمار الصربي داركو جليسيتش بجلطة دماغية، بينما كان يتحدث في لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة خلال استضافته على قناة محلية.

وفجأة، وجد الوزير نفسه عاجزا عن النطق ليتوقف البرنامج على الفور ويخرج مقدموا الحلقة إلى فاصل مسجل لينقذوا الوزير الذي بدا أنه دخل في أزمة صحية دون سابق إنذار.

على الهواء مباشرة.. وزير الاستثمار الصربي داركو جليسيتش يتعرض لجلطة دماغية أفقدته النطق والقدرة على تحريك النصف الأيمن من جسده خلال استضافته على قناة محلية. – الوزير داركو فقد وعيه لاحقا ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث خضع لعملية جراحية معقدة وهو حاليا على جهاز… pic.twitter.com/pZTm7uJxNh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2025

شلل النصف الأيمن

وخلف الكاميرات فوجئ مقدما البرنامج والوزير نفسه أنه عاجز عن تحريك كامل النصف الأيمن من جسده ثم فقد وعيه تماما.

على الفور جرى نقل الوزير داركو إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث جرى تشخيص إصابته بجلطة دماغية وخضع لعملية جراحية معقدة وهو حاليا على جهاز التنفس الاصطناعي، حسبما أفاد وزير الصحة الصربي.

متى تحدث الجلطة الدماغية؟

وتحدث الجلطة الدماغية عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية، أو ينخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع إمداداته من الأكسجين والمواد المغذية، وفي دقائق تبدأ خلايا الدماغ تموت. ولأن خلايا الدماغ لا تتجدد فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر دائم في المخ.

أعراض الجلطة الدماغية

شعور مفاجئ بالتنمل أو الضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ وصعوبة في الكلام أو في فهم الحديث.

اضطراب مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو في العينين معا.

دوخة مفاجئة، أو صعوبة في المشي والتوازن.

صداع شديد وفجائي وبدون سبب معروف.

التعامل مع الجلطة الدماغية

إذا شعرت بأي من الأعراض اتصل مباشرة بالطوارئ، فكل دقيقة تأخير تزيد مخاطر ومضاعفات السكتة. وتقول جمعية القلب الأمريكية إن الأشخاص الذين يصلون إلى غرفة الطوارئ خلال 3 ساعات من بدء ظهور أعراض السكتة الدماغية يكونون في صحة أفضل بعد ثلاثة أشهر مقارنة مع الذين يتلقون رعاية طبية متأخرة بعد السكتة.