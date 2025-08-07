قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبد الرحيم الهيموني في الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير الفلسطيني عبد الرحيم الهيموني في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد أهالي الأسرى والمقاومين.

في وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدعومة بعدد من الآليات والشاحنات العسكرية، اقتحمت مدينة الخليل، وداهمت منزل عائلة الأسير الهيموني، وقامت بإخلائه من سكانه قبل أن تشرع بأخذ قياساته تمهيدًا لتفجيره.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير، في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، بنيّتها هدم المنزل، في إطار الإجراءات التي تتبعها ضد من تتّهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وتتّهم إسرائيل الأسير عبد الرحيم الهيموني بالمشاركة في تنفيذ عملية في مدينة يافا العام الماضي، والتي أسفرت وفق الرواية الإسرائيلية عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة خمسة عشر آخرين.

وتأتي عملية الهدم في سياق تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية، وسط استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال، وارتفاع حدة التوترات الأمنية في المنطقة.