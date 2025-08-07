نتنياهو يتوعّد بالسيطرة على غزة والقضاء على حماس.. والحركة ترد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعتزم السيطرة على قطاع غزة من أجل “ضمان أمن إسرائيل و”إزالة حركة حماس من القطاع”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تنوي “الاحتفاظ بالقطاع أو حكمه”.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن إسرائيل تسعى لنقل إدارة قطاع غزة إلى “جهة مدنية لا تتبع لحماس ولا لأي جهة تدعو إلى تدمير إسرائيل”، على حد وصفه، مشيرا إلى أن “الحركة لا تحتجز فقط الرهائن الإسرائيليين، بل نحو مليوني فلسطيني في غزة”، وفق زعمه.

ورفض نتنياهو اتهام بلاده بارتكاب إبادة جماعية في غزة، معتبراً أن هناك “محاولة لإلقاء اللوم على إسرائيل في ما يتعلق باعتراض إمدادات المساعدات الإنسانية”، مدعيا أن “حماس هي من تعترض هذه المساعدات وليس إسرائيل”.

“حماس” ترد

وفي المقابل، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التصريحات التي أدلى بها نتنياهو لشبكة “فوكس نيوز”، تمثّل امتدادا لنهج “الإبادة والتهجير الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتكشف عن نوايا واضحة لاستكمال مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، في سياق سعيه لإخضاع القطاع عسكريا وسياسيا”.

وأكدت الحركة، في بيان، أن ما عبّر عنه نتنياهو يمثل “انقلابا صريحا على مسار المفاوضات، ويُفسر بشكل واضح أسباب انسحاب الوفد الإسرائيلي من الجولة الأخيرة، رغم قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

ورأت حماس في تلك التصريحات “محاولة مكشوفة من نتنياهو للتخلص من الأسرى الإسرائيليين في غزة، والتضحية بهم خدمةً لأجنداته الأيديولوجية المتطرفة ومصالحه السياسية الشخصية”، مؤكدة أن تلك الخطط لن تمر دون رد.

“غزة ستبقى عصيّة على الاحتلال”

وشدّدت الحركة على أن غزة “ستبقى عصيّة على الاحتلال، وعلى كل محاولات فرض الوصاية عليها”، مشيرة إلى أن أي “توسيع للعدوان على القطاع لن يكون نزهة”، وسيكون مكلفا جدا للجيش الإسرائيلي وقيادته.