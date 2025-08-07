نجا بأعجوبة.. إنقاذ طفل سوري بعد 16 ساعة في بئر بعمق 50 مترا (شاهد)

بعد ساعات عصيبة من الترقب والتوتر، تكللت جهود الإنقاذ بالنجاح صباح اليوم الخميس، حيث تمكنت فرق سورية وتركية مشتركة من إنقاذ الطفل السوري “علي صالح عبدي” البالغ من العمر 4 سنوات، عقب سقوطه داخل بئر ماء بعمق 50 متراً في قرية كورمازة بريف تل أبيض شمالي الرقة.

وكان الطفل قد سقط في البئر مساء الأربعاء أثناء زيارة عائلية إلى أقربائه، ما أثار موجة من القلق والذعر في أوساط ذويه وأهالي المنطقة، ودفع الأهالي إلى إطلاق مناشدات عاجلة لطلب المساعدة، وسط غياب فرق إنقاذ متخصصة في المنطقة.

تدخل تركي واسع ومشاركة فرق إنقاذ

واستجابة للمناشدات، أعلنت الحكومة التركية إرسال فريق إنقاذ متخصص إلى موقع الحادث، تبعه إعلان وزير الطوارئ السوري رائد الصالح عن إرسال فريق إضافي للإسهام في الجهود، مشدداً على تسخير كل الإمكانات المتاحة لإنقاذ الطفل في أسرع وقت.

ورغم ضيق البئر وتعقيدات العملية، تمكّنت الفرق من التواصل مع الطفل عبر الكاميرات وأجهزة الاتصال، كما جرى تزويده بالماء والغذاء خلال ساعات بقائه داخل البئر، ما ساعد على الحفاظ على وعيه حتى لحظة إنقاذه.

لحظات فرح بعد معاناة طويلة

وبعد نحو 16 ساعة من العمل المتواصل والحفر الجانبي، تمكنت فرق الإنقاذ من سحب الطفل إلى السطح وسط هتافات الفرح والتصفيق من الأهالي الذين احتشدوا قرب البئر طوال ساعات الليل.

وتم نقل الطفل علي إلى أحد مشافي المنطقة للاطمئنان على صحته، حيث أكدت مصادر طبية أنه كان يعاني من التعب والإرهاق، إلا أنه بقي في وعيه طوال الوقت، في مشهد وصفه الأهالي بـ”المعجزة”.