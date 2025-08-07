“هيومن رايتس ووتش”: إسرائيل توجه ضربات مزدوجة للمدارس وتستهدف طواقم الإسعاف

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إن الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي مدنيين فلسطينيين تسلط الضوء على غياب الأماكن الآمنة للنازحين في غزة.

استهداف أكثر من 500 مدرسة منذ أكتوبر 2023

أظهر تقرير المنظمة الحقوقية أنه ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت أكثر من 500 مبنى مدرسي، كثير منها كان يُستخدم مأوًى، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بمدارس غزة جميعها تقريبا.

كما حرمت الهجمات الإسرائيلية المدنيين من الملاجئ الآمنة، وستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ قد يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت.

ووجد أحدث تقييم أجرته “مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة” أن 97% من المباني المدرسية في غزة (547 من أصل 564) تعرضت لضرر بمستوى معين، بما في ذلك 462 “تضررت بشكل مباشر”، وأن 518 مدرسة تتطلب “إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للاستخدام مجددا”.

ضحايا هجمات عشوائية بالذخائر الأمريكية

هيومن رايتس ووتش أكدت أن الغارات الإسرائيلية باستخدام ذخائر أمريكية على المدارس التي تؤوي نازحين بقطاع غزة عشوائية وغير قانونية، وتسببت بقتل مئات المدنيين ودمرت مدارس غزة جميعها تقريبا أو ألحقت بها أضرارا جسيمة.

قال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عيّنة من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة. على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان”.

تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل

وحثت المنظمة الحقوقية غير الدولية، الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الهجمات غير القانونية، حظر توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ تأتي ضمن الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية الذي يدمرمعظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مجددا مئات آلاف الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.

اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة خديجة التي تأوي آلاف النازحين! pic.twitter.com/LszF5p69aH — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) July 27, 2024

ضربات مزدوجة للمدارس وطواقم الإسعاف

ونقلت هيومن رايتس ووتش، عن الموقعين الإسرائيليين “مجلة +972″ و”سيحا ميكوميت” (محادثة محلية) في 24 يوليو/ تموز أن الجيش الإسرائيلي أنشأ “خلية خاصة للقصف لتحديد المدارس بشكل منهجي، والتي يشار إليها باسم “مراكز الثقل”، من أجل قصفها، بدعوى أن عناصر حماس يختبئون بين مئات المدنيين”.

وأشار التقرير إلى أن الضربات “المزدوجة”، وهي هجمات ثانية في الموقع نفسه تهدف إلى ضرب الناجين من الضربة الأولى، وعناصر الإنقاذ حيث “أصبحت شائعة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة عندما قصفت إسرائيل المدارس في غزة”.

وحققت هيومن رايتس ووتش في الهجمات الإسرائيلية على “مدرسة خديجة” للبنات في دير البلح في 27 يوليو/ تموز 2024، التي قتلت 15 شخصاعلى الأقل، ومدرسة الزيتون ج في حي الزيتون بمدينة غزة في 21 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين.

وادعى الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بعشرات الهجمات على المدارس أن ثمة تمركز لعناصر حماس أو مقاتلين فلسطينيين آخرين أو مراكز “قيادة وسيطرة” في المدرسة، دون تقديم معلومات محددة.

وختمت هيومن رايتس ووتش بالقول أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم معلومات علنية عن الهجمات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك تفاصيل عن الهدف المقصود أو أي احتياطات اتُّخذت لتقليل الأضرار بالمدنيين، كما لم تردّ على رسالة بتاريخ 15 يوليو/ تموز تلخص نتائج هيومن رايتس ووتش بشأن هذه الضربات وتطلب معلومات محددة.