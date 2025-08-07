42 شهيدا في غزة جراء غارات الاحتلال منذ فجر الأربعاء (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 42 شهيدا، من بينهم 19 فلسطينيا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وأفادت مصادر ميدانية بوقوع شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

كما أكدت مصادر طبية استشهاد 3 مواطنين، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس وسط القطاع وجنوبه.

وذكر مستشفى حمد للتأهيل والطوارئ في شمال غزة أنه استقبل اليوم 3 شهداء و84 إصابة من طالبي المساعدات الذين تعرضوا لقصف إسرائيلي.

من جهته، أعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخرين، في قصف استهدف حي الزيتون شمالي المدينة، بينما تواصل طواقم الإسعاف جهودها رغم ضعف الإمكانات وصعوبة الوصول إلى المواقع المستهدفة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61,158 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 151,442 مصابا، في ظل وجود عدد كبير من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.