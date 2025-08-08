ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 201 في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت المستشفيات 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع إلى 201 شهيد منهم 98 طفلا.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنه وصل إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 ساعة 16 شهيدا و250 مصابا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات إلى 1772 شهيدا وأكثر من 12249 مصابا.

جنائز لا تنتهي وتشييع لا يتوقف.. مشاهد مؤلمة لفلسطينيين يشيعون عددا من أحبابهم الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على مساعدات بمحور موراغ جنوبي مدينة خان يونس pic.twitter.com/q2byPuM7Ky — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2025

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات غزة خلال اليوم الماضي 72 شهيدا و314 مصابا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 61330 شهيدا و152359 مصابا.

ولا يزال هناك عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.