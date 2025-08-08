باحثون يكشفون علاجا طبيعيا لمحاربة تسوس الأسنان

قال باحثون من جامعة وايومنج الأميركية إنهم اكتشفوا أن مركبًا طبيعيًا موجودًا في عصارة شجر القيقب يمكن أن يساهم في الوقاية من تسوس الأسنان، ما قد يمهد لإنتاج مستحضرات للعناية بالفم خالية من الكحول وذات محتوى أقل من المواد الكيميائية.

“إبيكاتشين” يوقف نمو البكتيريا المسببة للتسوس

وأوضح الباحثون أن مركبًا طبيعيًا في شراب القيقب، يُعرف باسم “إبيكاتشين” أو إي.سي.جي، يمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس، ويُعد بديلًا آمنًا وفعالًا لمكافحة طبقة البلاك.

بدأت الفكرة حين لاحظ العلماء أن بكتيريا الليستيريا لا تنمو على شجر القيقب، بخلاف النباتات الأخرى. وقام الفريق بدراسة عصارة وشراب القيقب المخفف، وتمكنوا من عزل المركب الذي يمنع التصاق الليستيريا، ثم اختبر الباحثون إمكانية تأثيره على بكتيريا العقدية الطافرة، المسببة لتسوس الأسنان.

أُجريت التجارب أولًا باستخدام نماذج حاسوبية لتوقع النتائج، تلتها اختبارات مخبرية على أنابيب الاختبار لقياس فعالية المركب. كما جُرِّبت المادة على أسطح صناعية تحاكي الأسنان، مثل البلاستيك و”الهيدروكسي أباتيت”.

وأكد مارك جوميلسكي أن مركب إي.سي.جي يمكن دمجه في منتجات الأسنان للوقاية من التسوس عبر منع تكوّن الأغشية الحيوية، في نهج يختلف عن الطرق التقليدية المعتمدة على قتل البكتيريا أو تقوية المينا بالفلورايد.