ترامب يجمع أذربيجان وأرمينيا على طاولة سلام في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستضيف زعيمي أذربيجان وأرمينيا في “مراسم رسمية لتوقيع اتفاق سلام” في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وفي منشور على منصته الرسمية تروث سوشيال، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستوقع أيضا اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع البلدين.

وأضاف ترامب أن أذربيجان وأرمينيا، في حالة حرب منذ سنوات عديدة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، مشيرا إلى أن العديد من القادة حاولو إنهاء هذا الصراع، لكن دون جدوى حتى الآن.

ترامب أكد أنه أجرى مباحثات مطولة مع الدولتين قبل التوصل إلى هذا الإعلان.

وختم ترامب منشوره بالقول إن الولايات المتّحدة ستوقّع اتفاقيات ثنائية “مع كلا البلدين سعيا وراء فرص اقتصادية مشتركة” من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي، مثنيا على زعيمي أرمينيا وأذربيجان ووصفهما بالقائدين الشجعاعين لقيامهما بالشيء الصحيح لشعبيهما.

مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين

وبحسب شبكة “سي بي إس” فإنّ الاتفاق الذي سيتمّ توقيعه الجمعه يمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممرّ يمتدّ بطول 43 كيلومترا في الأراضي الأرمينية وسيُطلق عليه اسم “مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين” أو “تريب”.

ولم يُجب البيت الأبيض في الحال على أسئلة طرحتها عليه وكالة فرانس برس بشأن هذه المعلومات.

وكانت أرمينيا أعلنت الأربعاء أنّ رئيس وزرائها سيلتقي ترامب في واشنطن “لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتّحدة”، مشيرة إلى أنّ “اجتماعا ثلاثيا مع دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني سيُعقد أيضا للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة”.

وأجرى البلدان محادثات بهدف إبرام معاهدة سلام، بما في ذلك محادثات جرت في تمّوز/ يوليو في الإمارات، لكنّ تحقيقهما اختراقا بدا حينها بعيد المنال.

وعُقد آخر اجتماع بين باشينيان وعلييف في 10 تمّوز/ يوليو في أبوظبي، لكنّه لم يسفر عن أيّ تقدّم نحو إنجاز اتفاقية السلام التي اتّفق عليها البلدان القوقازيان في مارس/آذار في ختام مفاوضات شاقة.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن: الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول/سبتمبر 2023 وأدّى لتهجير أكثر من 100 ألف أرميني من الجيب.