لحظات من الرعب في الجو.. اندلاع حريق بسبب “باور بانك” على متن طائرة ركاب

عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية “كي إل إم” لحظات من الرعب بعد اندلاع حريق مفاجئ في بطارية شحن متنقلة (باور بانك) داخل المقصورة، مما تسبب بتصاعد كثيف للدخان وأثار حالة من الذعر على متن الرحلة المتجهة من ساو باولو البرازيلية إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

الواقعة حدثت على متن الرحلة رقم KL792 التي غادرت ساو باولو مساء الثلاثاء، حيث بدأ الدخان يتصاعد بشكل مفاجئ قبل نحو أربع ساعات من الهبوط في مطار سخيبول، وفقًا لما ذكرته شبكة “آر تي إل نيوز” الهولندية.

الراكبة البرازيلية سيموني مالاغولي وثقت اللحظات العصيبة في مقاطع مصورة نشرتها عبر “إنستغرام”، أظهرت الركاب وهم يغطون وجوههم بالوسائد، بينما سارعت إحدى المضيفات إلى استخدام طفاية حريق وهي ترتدي قناع تنفس واقٍ.

وقالت مالاغولي: “فجأة سمعنا صوتًا مرتفعًا وبدأ الناس يصرخون ’حريق! حريق!‘، كان هناك دخان كثيف، ولم نعرف ما الذي اشتعل. بعض الركاب ظنوا أن المحرك قد انفجر”.

وأضافت: “كانت يداي ترتجفان، اعتقدت أنني سأموت. بكيت كثيرًا. كانت الرائحة خانقة. فكرت بإرسال رسالة وداع لعائلتي”.

وبحسب المعلومات، تبين أن مصدر الحريق هو جهاز باور بانك داخل حقيبة ظهر، وتمكن طاقم الطائرة من السيطرة على النيران بسرعة، وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة. وأكدت شركة KLM أن الرحلة استُكملت بأمان إلى وجهتها، وأن الطاقم طمأن الركاب المذعورين.