رحيل مفاجئ للفنان سيد صادق.. “شرير” السينما المصرية

أعلن لؤي نجل الفنان المصري سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عاما، موضحا أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ ودون معاناة من أي مرض.

ونعى لؤي والده في منشور عبر “فيسبوك”، قائلا “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الرجل العظيم والدي سيد صادق”، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم، داعيا الجمهور إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

“شرير” السينما المصرية

وُلد سيد صادق في 18 يونيو/حزيران 1945، واشتهر بأداء أدوار الشخصيات الشريرة أو الخارجة عن القانون، وشارك في العديد من الأعمال البارزة منها “الإمبراطور”، و”فرقة ناجي عطا الله”، و”لن أعيش في جلباب أبي”، بالإضافة للعديد من الأعمال المتميزة.