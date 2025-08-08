مدرب دوسلدورف الألماني يعلق على فشل صفقة ضم لاعب إسرائيلي

قال دانييل ثيون، مدرب نادي فورتونا دوسلدورف المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، إنه حاول تجاهل الضجيج الذي أثاره فشل ناديه في التعاقد مع المهاجم

الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك عقب احتجاجات جماهيرية على خلفية منشورات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في غزة.

القصة بدأت عندما كان النادي على وشك التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي، المحترف في غرناطة الإسباني، قبل أن يعلن فجأة، عبر بيان مقتضب على منصاته يوم الثلاثاء، أن الصفقة لن تكتمل، من دون الكشف عن الأسباب.

خلف الكواليس، كانت الاحتجاجات الجماهيرية تتصاعد، مدفوعة بمنشورات لفايسمان على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لعام 2023، تضمنت مواقف صريحة بشأن حرب غزة، بينها دعوة مباشرة لقصف القطاع، ما أثار غضبًا واسعًا في ألمانيا وإسبانيا على حد سواء.

المدرب الألماني، الذي واجه أسئلة الصحفيين حول القضية، شدد على أنه “يعمل فقط مع اللاعبين المتاحين” وأنه لا يريد الانجرار إلى أي نقاشات خارج نطاق عمله.

وأضاف أن تركيزه منصب على عمله الفني، وتدعيم تشكيلته بمهاجم: “أفتقد مهاجمًا في تشكيلتي، لكنني ملتزم باختصاصي، وهو فريقي ليس من المنطقي أن أتحرك في قضايا خارج مسؤوليتي”.