47 شهيدا في غزة منذ فجر الخميس.. وارتفاع ضحايا المجاعة إلى 197

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الخميس إلى 47 شخصا، بحسب ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الضحايا هم من المواطنين الذين كانوا في انتظار تسلّم المساعدات الإنسانية.

وقتل جيش الاحتلال عائلة من 6 أفراد، بينهم 4 أطفال، بقصف خيمة كانوا يأوون إليها في حي الشيخ رضوان شمال غزة، كما استشهد 3 أشخاص في الحي ذاته إثر قصف استهدف شقة سكنية.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أودت غارة جوية بحياة 5 فلسطينيين بعد استهداف منزل، فيما استشهد 3 آخرون إثر قصف من طائرة مسيّرة على مدنيين في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أسفرت غارة إسرائيلية على خيام نازحين في المواصي غرب خان يونس عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة آخرين.

وفي شرق غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب عدد من المدنيين في غارات استهدفت 3 منازل في حي التفاح، وسبق ذلك استشهاد 3 أشخاص، بينهم سيدة وطفل، جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ للاجئين.

وفي وسط القطاع، استشهد 4 أشخاص، بينهم طفلتان، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية ببرج الصالحي في مخيم النصيرات.

ضحايا سوء التغذية

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن عدد ضحايا سوء التغذية منذ بدء الحرب، حيث بلغ إجمالي وفيات سوء التغذية 197 حالة وفاة، بينهم 96 طفلا و101 من البالغين.

وأوضح المكتب أن حالات الوفاة توزعت كالتالي: 4 حالات وفاة في عام 2023، و50 حالة وفاة في عام 2024، فيما ارتفع العدد إلى 143 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري 2025.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وسط استمرار الحصار وشح المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية، ما يضاعف من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للفلسطينيين في غزة.