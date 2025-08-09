مظاهرة حاشدة دعما لغزة في العاصمة الأسترالية (فيديو)

قادت مجموعة “فلسطين أكشن- كانبرا”، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة في العاصمة الأسترالية، كانبيرا، دعما لقطاع غزة.

وقالت المجموعة في بيان “يعلم العالم أن الأستراليين ينتقدون الإبادة الجماعية، وأن حكومتنا مكشوفة لتزويدها بأجزاء لارتكابها”.

وتوجهت المجموعة “بالشكر الجزيل لكل من انضم إلينا في مسيرة اليوم”، وقالت “إن حضوركم وأصواتكم والتزامكم بالعدالة لفلسطين يحدث فرقا حقيقيا.. معا، أثبتنا أن مجتمعنا لن يصمت في وجه الإبادة الجماعية والاحتلال والظلم”.

“تضامن ومقاومة ووحدة”

وأكد البيان أن “هذه المسيرات ليست مجرد فعاليات، بل هي أفعال تضامن ومقاومة ووحدة، وكل من يقف معها يرسل رسالة قوية: نرفض التراجع، ونطالب بإنهاء العنف والحصار والاحتلال”.

وأكدت المجموعة أن “النضال مستمر.. وكذلك التضامن.. وعلينا أن نواصل التظاهر، وأن نرفع أصواتنا، وأن نواصل بناء هذه الحركة”.

ودعت المجموعة للانضمام إليها مجددا في “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين” يوم 24 أغسطس/آب الجاري.

وقالت “لنجعلها أكبر.. وأعلى صوتا.. وأكثر اتحادا.. اجمعوا أصدقاءكم.. وعائلاتكم، وزملاءكم.. معا نحن أقوى”.

ويوم الخميس، تظاهر نحو 100 ألف شخص عبر جسر ميناء سيدني مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، فيما نظمت مظاهرة اليوم في مقاطعة العاصمة الأسترالية عبر جسر مركزي في كانبيرا.

وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة، لإعادة احتلالها وتهجير سكانها جنوبا.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن “الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.