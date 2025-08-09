أهالي الأسرى الإسرائيليين يتوعدون بمطاردة نتنياهو (فيديو)

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة اتهامات شديدة اللهجة لحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبروها “حكومة موت” تهدد حياة أبنائهم وجنودهم ومستقبل إسرائيل.

وخلال وقفة احتجاجية، نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية في “ميدان المختطفين” وسط تل أبيب. وقال ممثلو العائلات إن “شعبنا قادر على وضع حد لما يجري، ويجب إنقاذ أبنائنا وجنودنا ودولتنا قبل فوات الأوان”، مؤكدين أنه “إذا قُتل أي من الأسرى في غزة، فسنطارد نتنياهو ونحمّله المسؤولية الكاملة”.

إنهاء الحرب

وطالب المشاركون بطرح مخطط واضح لإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى، مشددين على ضرورة وقف العملية العسكرية في غزة، باعتبارها تهدد حياة الأسرى الأحياء وتعرّض جثث القتلى للفقدان.

وقال أحد المتحدثين مخاطبا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف “إسرائيل تأسست لتكون وطنا آمنا لليهود، وليس ليتم قتلهم”، داعيا إياه إلى تقديم مقترح لوقف الحرب قبل بدء أي عملية عسكرية جديدة في القطاع.

إضراب شامل

وأضاف أهالي الأسرى أن “الحكومة ليست الدولة ولا التاريخ، ويجب على الشعب التحرك نحو إضراب شامل لتصحيح المسار”، مشيرين إلى أن قرارات الحكومة الحالية بشأن غزة “ستؤدي إلى قتل الأسرى الأحياء وضياع جثث الأموات”.

كما انتقد المتحدثون تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي قال إن “جنودنا سيُرسَلون للموت”، مؤكدين أن استمرار الحرب لا يمكن أن يتوافق مع حياة طبيعية داخل إسرائيل، وأن “إنقاذ الرهائن والجنود والدولة يستوجب مواجهة الحكومة ومحاسبتها على قراراتها”.