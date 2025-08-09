اتفاق سلام “تاريخي” بين أرمينيا وأذربيجان برعاية ترامب

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق سلام “تاريخي” في البيت الأبيض ينهي عقودا من الأعمال العدائية، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي بأن البلدين اتفقا على وقف نهائي للأعمال العدائية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية، والعمل على بناء شراكة ثنائية.

وأكد ترامب على نجاح مساعي السلام بين البلدين بعد سنوات من النزاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات مع الدولتين عقب إبرام اتفاق السلام، وشدد على العمل لحل أي مشكلات قد تعترض اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

يوم تاريخي

من جانبه، وصف رئيس أذربيجان إلهام عليف اليوم بأنه “يوم تاريخي” في طريق إحلال السلام بمنطقة القوقاز. وأعلن أنه سيعمل مع أرمينيا على ترسيخ السلام وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما أعرب عن شكره لترامب على “رفع القيود المفروضة على أذربيجان منذ عام 1992″، وأشار إلى أن بلاده على طريق تحقيق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات.

أما رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فقد أكد أن هذا الاتفاق سيجعل العالم مكانًا أفضل، وأنه يعزز السلام والازدهار والترابط الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمهد الطريق لعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر/أيلول 2023، وأدى لتهجير أكثر من 100 ألف أرميني من الجيب.

تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا

وعلى هامش مؤتمر السلام بين أرمينيا وأذربيجان، أدلى ترامب بتصريحات لافتة حول الأوضاع في أوكرانيا، حيث صرح بأن “الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا”.

وأضاف ترامب أنه يخطط لعقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن بوتين “يود مقابلتي في أقرب وقت ممكن”. كما كشف عن وجود خطة محتملة لـ”تبادل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأكد ترامب أنه سيتم الإعلان عن زمان ومكان اللقاء المنتظر مع قادة روسيا وأوكرانيا قريبا.

وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن استحقاقه لـجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في حل النزاعات وإنقاذ الأرواح، على حد قوله.