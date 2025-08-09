استشهاد نجلي شقيق القيادي في حماس خليل الحية في قصف إسرائيلي شرقي غزة

استشهد أيمن عبد السلام الحية وشقيقه معاذ، ابنا شقيق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، خليل الحية، خلال قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهما أثناء جمعهما الحطب وتفقدهما منزل العائلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة اليوم، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر وموقع الرسالة الإعلامي التابع لحركة حماس.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الجرائم التي طالت عائلة الحية، حيث فقدت العائلة أكثر من 13 شهيدا خلال العدوان الحالي، إضافة إلى 22 شهيدا قبل معركة طوفان الأقصى.

#متابعة_شهاب| 📌 رئيس "حماس" في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، يودِّع اليوم ابنا شقيقه اللذين ارتقيا شهيدين في قصف الاحتلال على شرق غزّة. – خلال عدوان الإبادة الجماعية الجاري، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 13 شهيداً من عائلة القيادي الحية، إضافة إلى 22 شهيداً من… pic.twitter.com/ifCpaiWZZc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 9, 2025

وكان شقيق الشهيدين، أشرف عبد السلام الحية، قد استشهد في قصف إسرائيلي عام 2003 في الحي نفسه، بينما أصيب شقيقهم الرابع مرتين؛ الأولى خلال مسيرات العودة عام 2019، والثانية بنيران الاحتلال خلال العدوان المتواصل منذ نحو عامين، وفقا لموقع الرسالة.

يُذكر أن قوات الاحتلال قتلت أيضا ابن شقيقة القيادي خليل الحية في قصف بمدينة غزة قبل شهر، وارتكبت مجزرة في مدرسة دار الأرقم بحي التفاح في إبريل/نيسان الماضي، أسفرت عن استشهاد 31 مواطنا بينهم حفيداه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.