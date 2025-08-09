المكسيك تتهم “أديداس” بسرقة تصميم أحذية تقليدية للسكان الأصليين

تتهم السلطات المكسيكية شركة الملابس الرياضية “أديداس” بانتهاك حقوق الحرفيين في جنوب المكسيك، بزعم أن تصميمها الجديد لإحدى الصنادل يشبه بشكل لافت الأحذية التقليدية للسكان الأصليين المعروفة باسم “الواراشيس”.

وقالت السلطات إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نسخ الحرف اليدوية التقليدية المكسيكية. وبناءً على هذه المخاوف، طلبت السلطات المحلية من “أديداس” سحب هذا الطراز من الأسواق.

اتهام رسمي بالاستيلاء الثقافي

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الجمعة، إن “أديداس” دخلت في محادثات مع سلطات ولاية أواكساكا الجنوبية لتقديم “تعويض للأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم”، وإن حكومتها تعمل على إعداد إصلاحات قانونية لمنع نسخ الحرف اليدوية المكسيكية.

التصميم المثار للجدل هو صندل “Oaxaca Slip-On”، الذي صممه الأمريكي ويلي تشافاريا لخط “Adidas Originals”. ويتميز الصندل بأشرطة جلدية رفيعة مضفورة بأسلوب يشبه بوضوح “الواراشيس” التقليدية المكسيكية، لكن بدلاً من النعل الجلدي المسطح، أضافت “أديداس” نعلًا أكثر سماكة على طراز الأحذية الرياضية.

ووفقاً للسلطات المكسيكية، يحتوي تصميم “أديداس” على عناصر من التراث الثقافي لمجتمعات “الزابوتيك” الأصلية في أواكساكا، وخصوصاً في بلدة “فيا إيدالغو دي يالالاغ”.

وتعد الحرف اليدوية مصدر رزق أساسياً في المكسيك، إذ توفر وظائف لما يقرب من نصف مليون شخص، وتشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في ولايات مثل أواكساكا وخاليسكو وميتشواكان وغويريرو.

بالنسبة لفريدريانا خاركين غارسيا، وهي صانعة وبائعة “واراشيس” في عاصمة أواكساكا، فإن أحذية “أديداس” كانت “نسخة رخيصة” من العمل الذي يستغرق من الفنانين المكسيكيين وقتاً وجهداً لإتقانه، وقالت: “الجانب الفني يضيع. نحن نفقد تقاليدنا”.

وطالبت سلطات أواكساكا بسحب “Oaxaca Slip-On” وتقديم اعتذار علني من “أديداس”، ووصفت التصميم بأنه “استيلاء ثقافي” قد ينتهك القانون المكسيكي. وفي رسالة علنية إلى إدارة “أديداس”، انتقد حاكم أواكساكا سالومون جارا كروز تصميم الشركة، قائلاً “الثقافة لا تُباع، بل تُحترم”.

رد “أديداس” ومحاولة إصلاح الضرر

وردت “أديداس” في رسالة بعد ظهر الجمعة بأنها “تقدّر بشدة الثروة الثقافية لشعوب المكسيك الأصلية وتدرك أهمية” الانتقادات، وطلبت عقد اجتماع مع المسؤولين المحليين لبحث سبل “إصلاح الضرر” الذي لحق بالسكان الأصليين.

ويأتي هذا الجدل بعد سنوات من جهود الحكومة المكسيكية والحرفيين للتصدي لعلامات تجارية عالمية كبرى قالوا إنها نسخت التصاميم التقليدية. ففي عام 2021، طلبت الحكومة الفيدرالية من شركات مثل “زارا” و”أنثروبولوجي” و”باتاول” تقديم تفسيرات علنية لسبب نسخها تصاميم ملابس من مجتمعات أواكساكا الأصلية لبيعها في متاجرها.