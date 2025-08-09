الأونروا تنتقد نظام “القتل المنظم” في غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنه لم يسمح لها بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، منذ أكثر من 5 أشهر.

وذكرت الوكالة على منصة إكس، اليوم السبت، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من قبل عدد من الدول الأعضاء استمرت في غزة- رغم تحذيرات العديد من الهيئات الدولية من أن هذه العمليات مكلفة للغاية وغير فعالة.

وقالت الوكالة إنه “منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18مارس/ آذار وحتى 27 يوليو/تموز، قدمت فرق الصحة التابعة للأونروا أكثر من 1.5 مليون استشارة صحية في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك استشارات الأمومة، واستشارات صحة الأسنان والفم، وإعادة التأهيل بالعلاج الطبيعي”.

وأضافت “وفي شمال الضفة الغربية، لا يستطيع نحو 30 ألفاً من سكان مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين العودة إلى منازلهم نتيجة العملية واسعة النطاق التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي باسم “الجدار الحديدي” والمستمرة منذ يناير/كانون الثاني 2025″.

“ليست إغاثة.. بل قتلٌ مُنظَّم”

من جانبه قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، على منصة إكس “هذه المشاهد القاسية الكابوسية هي الواقع الجديد في غزة، حيث يجري الانتقاص من قيمة الإنسان وتجريده من إنسانيته”.

وأضاف في منشور على إكس أمس ” هذه ليست إغاثة.. بل قتلٌ مُنظَّم وترخيص بقتل الجائعين في ظلّ إفلات تامّ من العقاب”.

وتابع أنه “منذ إنشاء ما يُسمّى بـ “مؤسسة غزة الإنسانية” قُتل ما يقارب 1400 شخص أثناء بحثهم اليائس عن الطعام”.

وأكد المسؤول الأممي أن المجاعة تنتشر في الوقت نفسه” وتقتل بصمت عددًا كبيرًا جدًا من الأطفال”. وقال “لقد حان الوقت لاستعادة بوصلتنا الأخلاقية وإنسانيتنا”.

ودعا إلى رفع الحصار عن غزة وقال “يجب رفع الحصار فورًا، واستعادة الاستجابة الإنسانية الكاملة، الآمنة، التي تحفظ الكرامة، ودون أي عوائق، تحت تنسيق الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”.

“لا يمكن ترك غزة تموت جوعاً”

وفي ذات السياق، شدد برنامج الغذاء العالمي في منشور على منصة إكس اليوم السبت، على ضرورة الوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المجاعة في غزة “وبشكل آمن ومستمر وبكرامة”.

وقال في المنشور إن ذلك يتم عبر إدخال “ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا.. موافقات أسرع وطرق أكثر أمانًا داخل غزة.. المخابز والمطابخ المجتمعية تعود للعمل.. إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف ب”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية” وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قِبل الأمم المتحدة والوكالات الدولية.

ومذ ذلك الوقت تعرض المئات من المحتاجين في صفوف الانتظار والمجوعين، للقتل بإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، كما أصيب العديد منهم بإصابات خطرة وهم ينتظرون تلقي المساعدات.