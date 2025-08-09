ترامب يعلن مكان وموعد قمته المرتقبة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال”: “الاجتماع المنتظر للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا”.

ولا تزال تفاصيل وترتيبات الاجتماع غير واضحة بما في ذلك ما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في القمة رفيعة المستوى.

قائمة المطالب الروسية

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق الجمعة إن الروس قدموا قائمة بمطالبهم من أجل وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية، وإن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين عليها.

ويؤكد زيلينسكي والمسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة أنهم لن يتنازلوا عن أي أراضٍ ضمتها روسيا بشكل غير قانوني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لشبكة “إن بي سي نيوز”: “كان الرئيس ترامب واضحاً منذ أن ورث هذه الحرب من جو بايدن قبل ستة أشهر: إنه يريد إنهاءها على طاولة المفاوضات. وبناءً على توجيه الرئيس، التقى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف مرة أخرى بالرئيس بوتين لمناقشة مسارات محتملة للسلام، كما يناقش الرئيس وفريقه للأمن القومي هذه المسارات مع الأوكرانيين والأوروبيين. ومن باب الاحترام لمحادثاتنا الدبلوماسية الحساسة مع روسيا وأوكرانيا وحلفائنا الأوروبيين، لن يعلق البيت الأبيض على التفاصيل المزعومة الواردة في وسائل الإعلام”.

وفي تصريحات الخميس، أقر ترامب علناً بإمكانية عقد اجتماع بينه وبين بوتين، مؤكداً أن اجتماع بوتين وزيلينسكي ليس شرطاً مسبقاً لعقد لقاء بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان البيت الأبيض قد طرح سابقاً فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين ترمب وبوتين وزيلينسكي، لكن الكرملين رفض الفكرة الخميس.

وفي اليوم نفسه، قال بوتين للصحفيين في الكرملين إن فكرة اجتماع ترامب-بوتين طُرحت، مضيفاً: “أُبدي اهتمام من الجانبين. من قال ماذا أولاً — لم يعد مهماً”. وتحدث أيضاً عن إمكانية لقائه المباشر مع زيلينسكي، قائلاً إن “شروط” هذا اللقاء لم تتحقق بعد. وأضاف: “قلت مراراً إنه ليس لدي، بشكل عام، ما أعترض عليه. هذا ممكن. لكن يجب تهيئة ظروف معينة لحدوث ذلك. للأسف، هذه الظروف ما زالت بعيدة”.

من جانبه، كتب زيلينسكي الجمعة على منصة “إكس” عن تفاصيل محادثته مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، متهماً روسيا بالمسؤولية عن استمرار الحرب، وقال: “موقف أوكرانيا واضح تماماً: يجب أن يبدأ طريق السلام بوقف إطلاق النار. نحن مستعدون لذلك، وكذلك للاجتماعات على أعلى المستويات وبصيغ مختلفة. منذ اللحظة الأولى للحرب أردنا أن تنتهي، فلم تكن أوكرانيا من بدأها. وروسيا هي السبب الوحيد لاستمرارها وغياب السلام”.

تبادل الأراضي

وفي وقت لاحق الجمعة، ألمح ترامب في البيت الأبيض إلى وجود محادثات بشأن احتمال “تبادل” أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً خلال فعالية مع قادة من أذربيجان وأرمينيا: “نحن نسعى فعلاً لاستعادة بعض الأراضي وإجراء بعض التبادلات. الأمر معقد، ليس سهلاً على الإطلاق. لكنه سيكون لمصلحة الطرفين، وسنتحدث عن ذلك لاحقاً أو غداً أو في أي وقت”.

ويؤكد زيلينسكي منذ فترة طويلة أنه لن يقبل بأي مناقشات تسمح لروسيا بالاحتفاظ بالسيطرة على شبه جزيرة القرم.

وسيكون القمة المحتملة الأسبوع المقبل بين ترامب وبوتين أول لقاء بينهما في الولاية الثانية لترمب. وقد اجتمع ترمب وزيلينسكي عدة مرات خلال الأشهر السبعة الماضية، بما في ذلك لقاء في المكتب البيضاوي في فبراير انتهى بمشادة كلامية، ولقاء آخر على هامش جنازة البابا فرنسيس في أبريل.

وخلال الحملة الانتخابية العام الماضي، أكد ترامب مراراً أن من أولوياته إنهاء الحرب في أوكرانيا. وخلال الأشهر الأخيرة، تراوحت تصريحاته بين إلقاء اللوم على بوتين أو على زيلينسكي في استمرار الحرب.

وقال ترامب في تصريحاته بالمكتب البيضاوي الخميس إنه “محبط جداً” وإنه كان يتوقع أن يقرر بوتين بحلول الجمعة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، مضيفاً: “الأمر متروك له. سنرى ما سيقوله. الأمر متروك له. محبط جداً”.