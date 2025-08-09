جدل لا ينتهي حول جنسها.. إيمان خليف تحيي ذكرى فوزها بذهبية أولمبياد باريس

أحيت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الذكرى السنوية الأولى لفوزها التاريخي بذهبية وزن الوسط في أولمبياد باريس 2024 برسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط جدل لا يزال مستمرا بشأن هويتها الجنسية.

وكتبت إيمان، اليوم السبت، على فيسبوك “في مثل هذا اليوم، تُوجت بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024”.

وأضافت “كانت لحظة لا تُنسى، لحظة اختلطت فيها دموعي بذهول الفخر، لحظة رفرفت فيها راية بلدي عاليا، ورفعت رأسي بقوة الملاكِمة، وبقلب الإنسان”.

وأصبحت إيمان أول امرأة جزائرية تحرز ميدالية أولمبية في الملاكمة، وأول ملاكمة من بلادها تحصد الذهبية منذ حسين سلطاني في أتلانتا 1996.

وخطفت إيمان، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية لين يو-تينج الأضواء في ألعاب باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتذر الاتحاد العالمي للملاكمة بعد ذكر اسم إيمان في إعلانه بشأن إجراء اختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس على جميع الملاكمين المشاركين في مسابقاته، قائلا إنه كان ينبغي حماية خصوصية الملاكمة الجزائرية.

وستشرف الهيئة العالمية على مسابقات الملاكمة في أولمبياد 2028 بعد حصولها على الاعتراف المؤقت من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية التي جردت الاتحاد العالمي السابق من سلطاته.

وجاء في الإعلان على وجه التحديد أن الهيئة أرسلت خطابا إلى الاتحاد الجزائري للملاكمة يفيد بأن إيمان خليف “لا يجوز لها المشاركة في فئة السيدات” في أي حدث عالمي للملاكمة إلى أن تخضع للاختبار.

لكن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة بوريس فان دير فورست كتب شخصيا إلى رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة عبد القادر عباس للاعتذار عن إدراج اسم إيمان خليف.

وقال فان دير فورست إن الاتحاد العالمي للملاكمة كان ينبغي أن يبذل جهدا أكبر لحماية خصوصية إيمان خليف.

وقال الاتحاد العالمي للملاكمة في إعلانه إن جميع الرياضيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما سيتعين عليهم إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) الذي يمكن إجراؤه عن طريق مسحة الأنف أو الفم أو اللعاب أو الدم.

وانضم الاتحاد الجزائري للملاكمة إلى الاتحاد العالمي للملاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو واحد من أكثر من 100 اتحاد وطني انضم إلى الهيئة منذ تأسيسها في عام 2023.

وأضافت إيمان “اليوم، وفي ذكرى هذا التتويج، أمر بمرحلة صعبة، مليئة بالتحديات والصمت والانتظار. لكن رغم كل شيء، ما زالت الروح التي قاتلت من أجل الذهب، تنبض في قلبي، ما زلت أؤمن أن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارا للإيمان والإرادة”.

وختمت بقولها “القوة ليست فقط في الفوز، بل في الاستمرار رغم كل شيء. أنا إيمان خليف، بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصممة على العودة غدا، شكرا لكل من لا يزال يؤمن بي، ولنفسي، شكرا لأنني لم أستسلم”.