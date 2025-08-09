رفض تركي مصري قاطع لاحتلال إسرائيل الكامل لغزة (فيديو)

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رفض بلاده التام لأي نية إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، واصفا مخطط الاحتلال بأنه مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين المصرية، اليوم السبت، أنه قرر دعوة دول المنظمة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الخطة الإسرائيلية المتعلقة بغزة.

وشدد على أن تركيا ومصر ستواصلان جهودهما والتنسيق المشترك لمواجهة هذه السيناريوهات والقرارات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشار فيدان إلى المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة، موضحا أن بلاده قد أرسلت حتى الآن حوالي 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، معبرا عن تقديره الكبير للتعاون الوثيق مع مصر في سبيل إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في غزة.

رفض مشترك للقرار الإسرائيلي

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على تكاتف جهود مصر وتركيا لمجابهة قرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة بالوسائل الممكنة كافة.

وشدد الوزير المصري على أهمية العمل المشترك بين البلدين لمواجهة هذه التطورات، مؤكدا رفضهما للقرار الإسرائيلي الذي يأتي في سياق الحصار الخانق على غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، الذي تسبب في أزمة إنسانية حادة مع منع دخول المساعدات رغم تكدسها على الحدود.

وفي إطار اللقاء، تناول الوزيران المصري والتركي خلال المباحثات الموسعة التي جرت في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية في غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.