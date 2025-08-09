شاهد: سرايا القدس تقصف “نيرعام” بصواريخ “قدس 3”

أظهرت مشاهد مصورة لحظة تنفيذ مقاتل من القوة الصاروخية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية قصف مركزة استهدفت مستوطنة “نيرعام” الواقعة في غلاف غزة، باستخدام صواريخ متطورة من طراز “قدس 3”.

وتوثق اللقطات الميدانية استعدادات أحد مقاتلي السرايا قبل الإطلاق، وهو يقوم بحساب زاوية القصف بدقة مستخدما أدوات بدائية في موقع متقدم بمحاور الاشتباك، في مشهد يعكس تحدي المقاتلين للظروف الصعبة وإصرارهم على تنفيذ المهمة رغم الأخطار المحيطة.

رسالة إلى قوات الاحتلال

وفي رسالة ميدانية وجَّهها المقاتل إلى الاحتلال الإسرائيلي قبيل الضغط على زر الإطلاق، قال “إلى الصهاينة الجبناء. نحن رجال القوة الصاروخية، قصفناكم قبل عملية ما أسميتموها ‘عربات غدعون’، وقصفناكم أثناء عملية ‘عربات غدعون’ من قلب محاور التوغل، وها نحن اليوم نقصفكم بعد انتهاء عملية ‘عربات غدعون’. وتأتي هذه العملية الصاروخية ردا على اقتحامكم وتدنيسكم للمسجد الأقصى المبارك”.

وأكدت سرايا القدس أن العملية تأتي “في إطار مواصلة الرد على الجرائم الإسرائيلية، وفي مقدمتها الاعتداءات على المسجد الأقصى“، مشددة على أن استهداف “نيرعام” يوجه رسالة بأن “العمليات العسكرية الإسرائيلية لن توقف المقاومة، وأن الرد سيستمر في كل المراحل، قبل وأثناء وبعد أي عدوان”.