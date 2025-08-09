طفل يفقد حياته بطريقة مأساوية في غزة تحت صندوق مساعدات (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد طفل جراء إصابته المباشرة بسقوط أحد صناديق المساعدات أثناء عملية إنزال جوي غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ووصل جثمان الطفل إلى مستشفى العودة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالي، الذين احتسبوه عند الله شهيدا، ودعوا بالصبر لذويه.

“حقول موت”

وباتت عمليات الإغاثة الجوية في قطاع غزة المحاصر، التي يُفترض أن تحمل أملا، سببا آخر للمعاناة، إذ تحوّلت بعض عمليات الإنزال إلى “حقول موت”، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى فعاليتها، واتهامات باستخدامها كأداة استعراض سياسي على حساب أرواح المدنيين.

ويؤكد العاملون في القطاع الإنساني أن القيود المشددة على دخول المساعدات منذ اندلاع الحرب قبل 22 شهرا فاقمت الأزمة بشكل كارثي.