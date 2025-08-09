غزة.. الدفاع المدني يوجه نداء عاجلا: كل دقيقة تمر تزيد من حدة الكوارث

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل، لإنقاذ أرواح المواطنين عبر تزويدها بالوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والتدخل الأولي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت المديرية في بيان أن “كل دقيقة تمر مع توقف حركة هذه المركبات يزيد من حجم الكارثة، ويرفع من أعداد الشهداء والمصابين”، محذرة من أن الأزمة الراهنة تهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضح البيان أن النقص الحاد في الوقود أجبر الطواقم أحيانا على تأجيل بعض الاستجابات العاجلة، أو اللجوء إلى وسائل مدنية غير مجهزة لنقل المصابين، مما يفاقم من الأخطار على حياتهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61639، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 152850 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.