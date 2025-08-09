مستشار خامنئي يحذر: لن نسمح بإقامة الممر الأمريكي في القوقاز

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بلاده ستمنع “بكل حزم” إنشاء الممر الأمريكي في منطقة القوقاز الجنوبي، سواء بالتعاون مع روسيا أو من دونها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشكل تهديدا لأمن المنطقة، ويغيّر الخريطة الجيوسياسية القائمة.

وأضاف ولايتي، في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم للأنباء، أن مشروع الممر المعروف باسم زنغزور “ليس مجرد ممر تجاري، بل هو مؤامرة سياسية تستهدف تقسيم أرمينيا وتغيير الحدود الإقليمية، وهو ما ترفضه إيران بشدة”.

وأوضح أن إيران اتخذت خطوات حاسمة لإظهار موقفها الرافض لهذا الممر، ومنها إجراء مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد، وذلك “بعد إصرار تركيا وأذربيجان على تنفيذ المشروع، في رسالة واضحة تؤكد استعداد إيران لصد أي تهديد لأمنها القومي وأمن القوقاز الجنوبي”.

تعاون عسكري مع روسيا في بحر قزوين

وقال ولايتي إن “ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئجار الممر لمدة 99 عاما كلام ساذج وغير واقعي”، مؤكدا أن “هذه التصريحات ليست سوى محاولات لاستعراض مزعومة للنفوذ في المنطقة”، مضيفا أن المشروع يتعارض مع مصالح إيران وموقف روسيا الاستراتيجي الذي يرفض مثل هذه الخطوات.

وأكد أن إيران، بالتعاون مع روسيا أو بشكل مستقل، لن تسمح بتهديد أمن القوقاز الجنوبي، مشيرا إلى أن روسيا تتقاسم هذا الموقف الرافض للممر الأمريكي، وأن هناك تعاونا عسكريا واضحا بين البلدين في بحر قزوين لإحباط أي محاولات خارجية تستهدف المنطقة.

وذكر ولايتي أن سكان شمال غرب إيران على استعداد كامل لمواجهة أي مؤامرة تستهدف أراضيهم، موضحا أن التواصل بين أراضي أذربيجان ونخجوان يمكن تحقيقه عبر الأراضي الإيرانية دون الحاجة إلى إنشاء هذا الممر، مشددا على أن أي تغيير في الوضع الجيوسياسي للمنطقة سيؤثر في حدود إيران، وبالتالي من حق طهران الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل قوة.