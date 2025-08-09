مسجد قرطبة.. حريق يهدد تحفة الأندلس المعمارية في قلب إسبانيا (شاهد)

اندلع حريق في مسجد–كاتدرائية قرطبة التاريخي، أحد أبرز المعالم الأندلسية جنوبي إسبانيا، بحسب بيان صادر عن مجلس بلدية قرطبة.

وأوضح البيان أن فرق الإطفاء هرعت، مساء أمس الجمعة، إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث شاركت عربات إطفاء وعربة رافعة في عمليات الإخماد.

وأشار المجلس إلى أن النيران لم تُخمد بشكل كامل بعد، لكن تمت السيطرة على توسعها، فيما لا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.

إغلاق الطرق جميعها المؤدية للمبنى

وأغلقت الشرطة الطرق جميعها المؤدية إلى المبنى ومنعت الدخول إليه حتى انتهاء عمليات الإطفاء، ووفقا للمتحدث باسم منصة مسجد–كاتدرائية قرطبة، ميغيل سانتياغو، يُعتقد أن الحريق اندلع في الجهة الشرقية القصوى من قسم المصلّى، حيث توجد مصليات تعود للقرنين السادس عشر والسابع عشر.

ويُعد مسجد قرطبة الكبير، الذي بدأ بناؤه عام 786م في عهد عبد الرحمن الأول، أكبر وأشهر معلم ديني في العمارة الأندلسية، ويضم أكثر من 100 عمود رخامي.

وبعد سقوط المدينة بيد مملكة قشتالة عام 1236م، حُوّل المبنى إلى كاتدرائية، فيما أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1984، ويُستخدم اليوم كموقع أثري وسياحي إلى جانب وظيفته الدينية المسيحية.