وزارة الدفاع اللبنانية ترد على أنباء “تنسيق مزعوم” مع إسرائيل

نفت وزارة الدفاع الوطني في لبنان، السبت، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات منسوبة إلى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، تزعم وجود تنسيق بين الدولة اللبنانية أو الوزارة والمخابرات الإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام، أن “أي كلام عن تنسيق مع العدو الإسرائيلي هو محض اختلاق وافتراء”، مؤكدة أن اللواء منسى “لم يأت على ذكر أي تنسيق مع العدو، لا من قريب ولا من بعيد”.

وأشار البيان إلى أن ما قصده الوزير في حديثه المتلفز بشأن “التنسيق للشروع في تطبيق الآلية” يقتصر حصرا على التنسيق بين لبنان والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.

كما شدد على أن “الكلام عن تلقي لبنان تعليمات من العدو الإسرائيلي هو إساءة مقصودة وتحوير خبيث لوقائع الحوار المتلفز القصير”، معتبرا أن ما جرى هو “اجتزاء متعمد” بهدف تضليل الرأي العام في المراحل الأولى من تطبيق خطة الحكومة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.