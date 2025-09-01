أعادوهم من الطائرات: قاضية فيدرالية تمنع ترحيل أطفال لاجئين من الولايات المتحدة

أوقف القضاء الأمريكي الأحد تنفيذ قرار إبعاد بحق عدد من الأطفال اللاجئين قبل دقائق قليلة من تنفيذه.

وأصدرت قاضية فيدرالية أمرا طارئا بمنع ترحيل مجموعة من الأطفال القادمين من غواتيمالا بعدما عبروا الحدود دون عائلاتهم، حيث دفع المحامون بأن الإدارة الأمريكية تبدو وكأنها تعد لعمليات إبعاد تنتهك القوانين التي توفر الحماية للأطفال المهاجرين.

وبهذا أصبح القرار ساريا بحق مئات من الأطفال غير المصحوبين ببالغين والقادمين من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة.

من جانبه قال نائب كبير موظفي البيت الأبيض هانس ميللر على حسابه على منصة إكس تعليقا على القرار إن الأطفال قالوا إن آباءهم يعيشون في غواتيمالا والقاضي الديمقراطي يمنع لم شملهم بأسرهم.

The Biden judge is effectively kidnapping these migrant children and refusing to let them return home to their parents in their home country. https://t.co/DAcYo2llYg — Stephen Miller (@StephenM) August 31, 2025

وقال في التغريدة “القاضي المؤيد لبايدن يقوم حاليا باختطاف هؤلاء المهاجرين ويمنع عودتهم إلى آبائهم في بلدهم”.

وقال محامو 10 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، ضمن دعواهم القضائية في وقت متأخر من يوم السبت، إن هناك تقارير تفيد بأن طائرات ستقلع خلال ساعات لتعيد الأطفال إلى بلادهم.

لكن قاضية اتحادية في واشنطن قالت إنه لا يمكن ترحيل هؤلاء الأطفال قبل 14 يوما على الأقل ما لم تصدر حكما بعكس ذلك بينما يستمر نظر القضية.

وقدم محامون طلبات طارئة مماثلة في ولايات أمريكية أخرى منها أريزونا وإلينوي لمنع ترحيل الأطفال القصر غير المصحوبين ببالغين، ما يؤكد انتشار وجهة النظر المناهضة لتوجه إدارة ترامب بهذا الصدد.