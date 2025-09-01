إسرائيل تبدأ تجنيد 60 ألف جندي احتياطي استعدادا لعملية عسكرية موسعة في غزة

تستعد إسرائيل، بدءا من يوم الثلاثاء، لتجنيد نحو 60 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي استعدادا لاحتلال مدينة غزة، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وسيخضع جنود الاحتياط لتدريبات وتنظيم يستمر من 3 إلى 4 أيام، على أن تشارك بعض الألوية في القتال داخل غزة، بينما تعزز أخرى انتشار الجيش في الضفة الغربية.

ووفقا للصحيفة، فقد بدأت اليوم الاثنين وحدتا المناورة 99 و162 في محاصرة المدينة، حيث يغلق اللواء 162 الطرف الشمالي من غزة، ويكمل اللواء 99 السيطرة على حي الزيتون وحي الصبرة.

ويعتزم الجيش الإسرائيلي فتح ممر في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق إنسانية في معسكري مواصي وجنوب القطاع، قبل الانتقال إلى مرحلة تصعيد عسكري، بحسب الصحفية.

كما قرر الجيش الإسرائيلي تعديل آلية تنفيذ الهجمات لتفادي إصابة الأسرى الإسرائيليين، بحيث لن تتم الموافقة على أي هجوم إلا في حال توفر معلومات مؤكدة بعدم وجود أسرى في الموقع المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليل استخدام المدفعية، ولن يُسمح بهجمات مدفعية إلا بموافقات خاصة، وفقا للصحيفة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري مستمر في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة للحصار والهجمات الجديدة على الفلسطينيين.

والجمعة، أعلنت تل أبيب مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني “منطقة قتال خطيرة”، وبدأت غارات وعمليات نسف واسعة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين ودمار هائل في المدينة المنكوبة تحت وطأة إبادة مضاعفة.

ووجَّه العديد من الدول الغربية والمؤسسات الدولية والأممية انتقادات حادة، وأعربت عن مخاوف من تبعات قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة، ودعت إلى التراجع عنه ووقف الحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.