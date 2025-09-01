حادث بحري قرب ينبع بالسعودية بعد سقوط مقذوف مجهول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الأحد، أنها تلقت بلاغا من إحدى السفن يفيد بسقوط جسم مجهول بالقرب منها على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة ينبع السعودية، “أعقبه دوي انفجار قوي” ، على حد وصف البيان.

وأوضحت الهيئة أن “ربان السفينة أبلغ عن مشاهدة سقوط المقذوف المجهول قرب موقع الإبحار”، فيما أكد أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها بشكل طبيعي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأشار بيان الهيئة إلى أن السلطات المختصة بدأت إجراء تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، فيما جرى التنبيه على السفن المارة في المنطقة بضرورة توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات النقل البحري البريطانية.

من جانبها، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن “السفينة التي تعرضت لواقعة جنوب غربي ينبع في السعودية تحمل علم ليبيريا، ومتوافقة مع الأهداف التي يهاجهما جماعة أنصار الله في اليمن، وتعود ملكيتها لإسرائيل“.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الممرات البحرية بالبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي توترات متزايدة، وسط حوادث متكررة مرتبطة بالتصعيد الإقليمي والنزاع في المنطقة.