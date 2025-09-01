أكثر من 600 قتيل وتدمير قرى كاملة.. زلزال عنيف يضرب شرق أفغانستان (فيديو)

أعلن التلفزيون الوطني الأفغاني (آ تي إيه) مصرع نحو 622 شخص -على الأقل- وإصابة 1000 آخرين بزلزال عنيف ضرب إقليم كونار بشرق أفغانستان، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الأفغانية إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

استمرار عمليات إنقاذ ونقل المصابين من ولاية كنر إلى المستشفيات في ولاية ننغرهار -زلزال شرق #أفغانستان pic.twitter.com/vKE9V4eE92 — Ahmad Sayed أحمد سيد (@A_sayed7) September 1, 2025

تدمير قرى كاملة

وأدى الزلزال إلى تدمير قرى كاملة، تم بناؤها بهياكل مصنوعة من الطمي الهش والأحجار.

وأعاقت الانهيارات الأرضية الطرق الرئيسية، وفاقم انقطاع الاتصالات صعوبة جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة.

حکومت په ټول توان سره د زلزله ځپلو خدمت ته ملا تړلې ده! pic.twitter.com/kbW4vwCiSI — غزنیوال/Ashna (@Ghazniwall313) September 1, 2025

وأكد المسؤولون وقوع خسائر بشرية كبيرة، وناشدوا للحصول على مساعدات دولية عاجلة.

وتم نشر فرق إنقاذ ومروحيات، ولكن العمليات تواجه عراقيل بسبب صعوبة التضاريس والضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19.17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وكانت الهيئة ومسؤولون محليون قد أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

ومنذ عام، أودى زلزال في أفغانستان بحياة أكثر من ألف شخص.