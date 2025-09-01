طبيب في غزة: نستخرج دعامات القلب من وسط الدمار وهذا الجهاز فقدناه نهائيا (شاهد)

كشف الطبيب أحمد نصار -استشاري أمراض القلب والقسطرة- أن الوضع الصحي في غزة كارثي، إذ تم استخراج الدعامات القلبية من وسط الدمار.

وأضاف للجزيرة مباشر أنه بالنسبة للقوائم وعدد المرضى فهناك عدد كبير من الحالات بحاجة ماسة للعلاج، فقبل العدوان كانت هناك 5 أجهزة لقسطرة القلب وكل جهاز كان يعمل حوالي من 10 إلى 15حالة قسطرة يوميا أي ما يعادل من 50 إلى 70 حالة، بما فيها تركيب دعامات.

ولفت إلى أن هناك الآلاف من المواطنين في انتظار العلاج لكن العدوان دمر جميع المعدات والدعامات والبالونات التي يحتاجون إليها للعمل، مضيفًا “الآن نعمل بما تبقى من مخلفات المستشفيات، تمكنا من استخراج 50 دعامة من أصل ألف من وسط الدمار، والمرضى بحاجة ماسة لمنظم ضربات القلب وهذا فقدناه نهائيًّا”.

وأردف “شهريًّا كنا نركب ما يعادل 50 منظما للقلب، وحاليًّا المعامل مغلقة والشركات كذلك، الوضع مأساوي ويحتاج إلى تدخل سريع”.

وحول أولوية العلاج، أفاد الطبيب نصار أنها للحالات الطارئة فقط داخل المستشفيات من الجرحى والمصابين، وهذا لا ينفي وجود مرضى بالخارج في حاجة ماسة لهذه المعدات.